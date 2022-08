Napoli, a Mertens sarà conferita la cittadinanza onoraria

LA DECISIONE

Il sindaco Manfredi: "Ha dato tanto dal punto di vista sportivo e alla città"

© Getty Images Dries Mertens non vestirà la maglia del Napoli nella prossima stagione ma resterà comunque legato per sempre alla città visto che il Consiglio comunale del capoluogo campano ha dato via libera al conferimento della cittadinanza onoraria all'attaccante belga. Lo ha spiegato Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli: "Noi avvieremo il processo per il conferimento della cittadinanza onoraria perché mi sembra non solo opportuno ma anche un riconoscimento a un nostro concittadino che ha dato tanto dal punto di vista sportivo e anche tanto alla città e mi auguro che continuerà a farlo".

Manfredi ha spiegato che "ho avuto moltissime sollecitazioni sia dal Consiglio comunale che da moltissimi cittadini, tutti colpiti dal legame di Mertens con la città, testimoniato anche dalla sua volontà di mantenere casa a Napoli".

Solo due giorni fa il 35enne - tramontate le trattative per il rinnovo dopo la scadenza del contratto dello scorso 30 giugno - aveva salutato il club azzurro, non senza un pizzico di rammarico, con un commovente video sui social: "Non è finita come volevo, è un arrivederci"