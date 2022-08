Mertens, commovente saluto al Napoli: "Non è finita come volevo, è un arrivederci"

IL MESSAGGIO

L'attaccante belga lascia Napoli dopo nove anni con una dedica sui suoi account social

Un video in bianco e nero, una poltrona e una maglia del Napoli appesa sullo sfondo. Dries Mertens ha deciso di salutare così il Napoli, dieci giorni dopo il no all'offerta di rinnovo e il conseguente annuncio del club. Mertens parla dritto in camera, regala ai napoletani parole gonfie d'amore, tenendo in braccio il figlio Ciro. E al termine del messaggio, affiora un montaggio dei migliori momenti vissuti nei 9 anni spesi nella città partenopea, tra famiglia e stadio. "Napoli è stata la mia terra, qui è nato mio figlio Ciro. Terrò la mia casa sul Golfo", ha detto l'ex attaccante azzurro.

IL MESSAGGIO DI MERTENS AI TIFOSI DEL NAPOLI

"Cari napoletani, sapevo che questo giorno alla fine sarebbe arrivato, ma non sapevo quanto sarebbe stato difficile salutare. Questa città mi ha adottato, amato e sostenuto. I record e le vittorie saranno nei libri, ma le persone saranno sempre nel mio cuore e sono molto felice del fatto che mio figlio Ciro sia nato qui. Per 9 anni Napoli è stata la mia terra, la città è diventata parte di me e ho deciso di tenere la mia casa sul Golfo. Posso solo ringraziare tutti: la mia partenza non s'è definita come avrei voluto ma per me non è un addio, è solo un arrivederci. Napoli, ma quanto ci siamo divertiti..."