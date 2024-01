Moratti sul futuro di Mourinho: "Farebbe impazzire Napoli"

Il futuro di Mourinho dopo la Roma

Del futuro di Mou si è iniziato a parlare subito dopo il comunicato con cui la Roma decideva di esonerarlo. Voci di mercato hanno ipotizzato per lui la ricca Arabia ma non è esclusa la sua permanenza in Serie A. Il Napoli, che con Mazzarri sta cercando di ritrovare equilibrio e risultati, è chiaramente alla ricerca di un nome forte da cui ripartire la prossima estate e quello del "profeta di Setubal" è un nome che circola eccome (al punto che sarebbe già in programma un incontro tra l'allenatore, a cui piacerebbe rimanere in Italia, e il presidnete dei campioni d'Italia).