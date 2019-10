Mertens scherza e su Instagram mostra il lato B

Dries Mertens scherza dal ritiro con la sua nazionale. Il Belgio sta preparando le gare contro San Marino e Kazakistan e nel frattempo il numero 14 del Napoli posta su Instagram una foto di squadra alquanto singolare. I compagni in posa davanti al fotografo e sullo sfondo Mertens che mostra...il suo lato B!

Nel frattempo l'attaccante belga ribadisce il suo: "Se dovessi andare via mi mancherebbero molte cose., perché Napoli resterà sempre casa mia. Non firmerò nemmeno per club in Cina o Qatar, voglio giocare il più a lungo possibile ad alti livelli".

Mertens ha poi escluso anche la possibilità di tornare a giocare in Belgio: "Non penso di finire la carriera lì, mi è sempre stato detto che ero un tipo adatto alla Liga spagnola. La verità è che non mi sono mai pentito di aver firmato per il Napoli. Sono stato felice di questa scelta fin dal primo giorno". Una vera e propria dichiarazione d'amore alla maglia azzurra.