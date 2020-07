Mertens: "Sarri mi ha cambiato la vita, Gattuso perfetto per il Napoli"

PASSATO E PRESENTE

"Sarri mi ha cambiato la vita. Mi ha schierato attaccante centrale e mi ha detto 'Sono sicuro che lo farai bene". Parole al sito Uefa di Dries Mertens, che elogia il suo ex tecnico. Poi il mister del presente: "Gattuso è davvero un buon allenatore, perfetto per il Napoli. Ha vinto tanto da calciatore e sa cosa vuol dire vincere, era qualcosa che mancava alla squadra". Sulla sfida di ritorno in Champions con il Barcellona: "All'andata abbiamo fatto una grande partita, al ritorno sarà tutto più complicato. Ci stiamo preparando all’impresa".

Sul record di gol con la maglia azzurra: "Ho giocato con Hamsik e non pensavo al record. Poi ho iniziato a segnare, mi sono avvicinato a Maradona e l'ho superato. Poi mi sono avvicinato a Marek e l'ho superato. È qualcosa di incredibile per me essere il più grande marcatore della storia di questo club":