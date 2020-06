Mertens re del gol al Napoli: sfottò a Capuano. Hamsik lo incorona: "Leggenda"

Dries Mertens è il miglior marcatore della storia del Napoli. Non male per uno che, arrivato al San Paolo nel 2013, venne accolto da una predizione mai più sbagliata di Eziolino Capuano, ora allenatore dell'Avellino: "Non farà più di otto partite nel Napoli" sentenziò. Oggi, dopo il gol contro l'Inter che è stato il numero 122 in azzurro, lo stesso Mertens si è ricordato della previsione commentando con l'emoticon della risata un post di Uronechannel che riproponeva la frase.