Mertens porta i fiori sotto il murales di Maradona

Dries Mertens omaggia Diego Armando Maradona. L'attaccante del Napoli questa notte, dopo la partita di Europa League con il Rijeka, si è recato di persona nei Quartieri Spagnoli per depositare un mazzo di fiori davanti al murales dedicato al campione argentino. Un bellissimo gesto per il bomber che ha superato proprio Diego per numero di gol con la maglia azzurra.