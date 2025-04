Napoli, Meret: "Mai visto Conte arrabbiato come dopo Verona. Scudetto? Ci proveremo fino alla fine"

Ha quindi parlato di Conte, delle sue caratteristiche e di ciò che ha dato alla squadra: "Il mister fin da subito ha imposto un po' il suo modo di vedere le cose, di lavorare, è stato sempre molto rigido in allenamento. I ragazzi si allenano tantissimo dal punto di vista fisico. Ci alleniamo tanto ogni giorno della settimana. E anche dal punto di vista mentale il mister ci fa dare il 100%. Dobbiamo essere sempre al top tutti, sia dal punto di vista fisico che mentale, altrimenti non è contento. Stiamo facendo grandi risultati, quindi dobbiamo continuare a seguirlo, ci sta dando buoni frutti e vogliamo continuare a stare là in alto. La sconfitta a Verona akla prima giornata? Sì, è stata sicuramente uno shock. Non ce l'aspettavamo, eravamo carichi e pronti per disputare al meglio il campionato. È stata la partita in cui il mister veramente si è arrabbiato di più, ci è rimasto più male. Da quel momento lì abbiamo tirato fuori quel qualcosa in più e abbiamo cominciato a ottenere risultati. È stata una sconfitta che ha bruciato, ma ci è servita da lezione".