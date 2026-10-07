NAPOLI

McTominay può tornare ad allenarsi in gruppo: ha ricevuto l'idoneità sportiva

Il centrocampista può così tornare a disposizione di Max Allegri per i prossimi impegni

07 Ott 2026 - 16:20
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Scott McTominay è pronto tornare in campo. Il centrocampista del Napoli ha completato gli accertamenti medici previsti e ha ottenuto l'idoneità sportiva agonistica. Un via libera importante per il giocatore e per Massimiliano Allegri, che adesso potrà riaverlo gradualmente a disposizione. Il centrocampista scozzese potrebbe quindi già essere convocato dall'allenatore degli azzurri a partire dalla gara contro il Frosinone in programma sabato alle 20.45.

McTominay è stato a Manchester per sottoporsi a un intervento di ablazione dopo avere scoperto un'aritmia benigna, prima di fare rientro a Napoli. L'idoneità gli permetterà di allenarsi con i compagni, anche se le sue condizioni verranno comunque monitorate dallo staff medico e tecnico di giorno in giorno. Di certo, comunque, un'ottima notizia per gli azzurri falcidiati dagli infortuni. 

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