McTominay può tornare ad allenarsi in gruppo: ha ricevuto l'idoneità sportiva

Scott McTominay è pronto tornare in campo. Il centrocampista del Napoli ha completato gli accertamenti medici previsti e ha ottenuto l'idoneità sportiva agonistica. Un via libera importante per il giocatore e per Massimiliano Allegri, che adesso potrà riaverlo gradualmente a disposizione. Il centrocampista scozzese potrebbe quindi già essere convocato dall'allenatore degli azzurri a partire dalla gara contro il Frosinone in programma sabato alle 20.45.