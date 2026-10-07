Napoli: McTominay ha ricevuto l'idoneità sportiva ed è tornato ad allenarsi in gruppo

Scott McTominay è pronto tornare in campo. Il centrocampista del Napoli ha completato gli accertamenti medici previsti ottenendo l'idoneità sportiva agonistica e "ha ripreso ad allenarsi con il gruppo dopo il periodo di personalizzato in campo", fa sapere il club azzurro in un comunicato. Un via libera importante per il giocatore e per Massimiliano Allegri, che adesso potrà riaverlo gradualmente a disposizione. Il centrocampista scozzese potrebbe quindi già essere convocato dall'allenatore degli azzurri a partire dalla gara contro il Frosinone in programma sabato alle 20.45.