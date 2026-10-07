NAPOLI

Napoli: McTominay ha ricevuto l'idoneità sportiva ed è tornato ad allenarsi in gruppo

Il centrocampista può tornare a disposizione di Max Allegri per i prossimi impegni

07 Ott 2026 - 19:06
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Scott McTominay è pronto tornare in campo. Il centrocampista del Napoli ha completato gli accertamenti medici previsti ottenendo l'idoneità sportiva agonistica e "ha ripreso ad allenarsi con il gruppo dopo il periodo di personalizzato in campo", fa sapere il club azzurro in un comunicato. Un via libera importante per il giocatore e per Massimiliano Allegri, che adesso potrà riaverlo gradualmente a disposizione. Il centrocampista scozzese potrebbe quindi già essere convocato dall'allenatore degli azzurri a partire dalla gara contro il Frosinone in programma sabato alle 20.45.

McTominay è stato a Manchester per sottoporsi a un intervento di ablazione dopo avere scoperto un'aritmia benigna, prima di fare rientro a Napoli. L'idoneità gli ha permesso di tornare ad allenarsi con i compagni. Le sue condizioni verranno comunque monitorate dallo staff medico e tecnico di giorno in giorno. Di certo, comunque, un'ottima notizia per gli azzurri falcidiati dagli infortuni. 

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