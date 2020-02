Maradona: "Messi al Napoli non farebbe quello che ho fatto io"

IL PIBE DE ORO

Diego Armando Maradona non ha potuto assistere a Napoli-Barcellona perché impegnato in Copa Argentina con il suo Gimnasia La Plata ma, dopo la partita, ha comunque avuto modo di parlarne. "Messi non ha vissuto ciò che ho vissuto io ma potrebbe giocare tranquillamente al Napoli, anche se non potrebbe fare quello che ho fatto io" le parole del Pibe de Oro.

Maradona ha anche aggiunto: "Mi sarebbe piaciuto affrontare Leo in campo, ora arriva quando il San Paolo ormai è in cattive condizioni. Mi piacerebbe che i tifosi napoletani avessero un giocatore come lui in squadra".