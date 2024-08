Manna: "Osimhen non vuole stare più a Napoli, non penso andrà in Arabia ora"

© Getty Images

La situazione da separato in casa di Osimhen continua a far discutere in casa Napoli. "Victor non vuole più stare e giocare assolutamente al Napoli - ha spiegato il ds azzurro Giovanni Manna a DAZN -. Abbiamo cercato di assecondarlo, ma il mercato è stato complicato con domanda e offerta". "Manteniamo la nostra linea di coerenza. Lui vuole andare via e noi abbiamo fatto altre scelte facendo investimenti importanti per prendere Lukaku e tenere Raspadori e Simeone". "Può andare ancora via? Il mercato è ancora aperto e ci sono opzioni, ma non penso che andrà in Arabia in questa sessione di mercato", ha aggiunto.