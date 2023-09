Lutto per Politano: "Quando perdi una persona cara, il resto conta meno"

NAPOLI

L'esterno degli azzurri dedica la vittoria sul Braga al suocero scomparso

Ci sono cose che contano immensamente di più di una partita di calcio e per questo la gara di Champions contro lo Sporting Braga, vinta dagli azzurri grazie alla rete di Di Lorenzo e all'autogol nel finale di Niakaté, è stata particolarmente difficile da giocare per Matteo Politano. A spiegarlo è lui stesso, che ha dedicato il successo al suocero scomparso poche ore prima del match. "È stata una partita complicata perché quando perdi una persona a cui tieni, il resto conta meno", ha detto.

"Grazie per tutto quello che hai fatto, resterà per sempre il ricordo di una persona splendida. Riposa in pace super pazzo Dino. So che da lassù avremo un angelo che tiferà per sempre Napoli", ha scritto poi il calciatore del Napoli sui suoi canali social.

Vedi anche Champions League Champions League, Braga-Napoli 1-2: buona la prima europea per Garcia