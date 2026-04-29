Serie D, esposto Reggina contro il Messina: "Campionato falsato"

29 Apr 2026 - 17:38

La Reggina (serie D girone I) ha presentato un esposto alla procura federale della Figc, in riferimento a "gravi violazioni" da parte del Messina e dei suoi dirigenti nel campionato in corso, "ammessa al campionato, nonostante la dichiarazione di insolvenza decretata lo scorso anno e successivamente penalizzata con 14 punti". Una situazione, "che ha di fatto determinato - viene sottolineato nell'esposto - da una parte, l'irregolarità dell'iscrizione al campionato e la posizione dei tesserati, a partire dall'inizio della stagione sportiva, dall'altra il fatto che l'Acr Messina abbia schierato giocatori con tesseramento nullo per la quasi totalità delle partite della stagione e in particolare nelle gare disputate, sia nel girone di andata, che in quello di ritorno, contro la Reggina". Partite che si sono concluse con una vittoria del Messina e un pareggio. I fatti, sottolinea l'esposto, "risulterebbero idonei a incidere direttamente, sia sulla correttezza dei risultati delle gare già disputate, sia sulla regolarità complessiva del girone e della classifica, con effetti immediati sui meccanismi di promozione e di chiusura del campionato". Oltre alla Reggina, secondo quanto si è appreso, altre squadre, come Sancataldese e Acireale, hanno presentato analogo esposto e sono in attesa di conoscere gli sviluppi dell'indagine "che dovrebbe - dicono alla Reggina - essere avviata d'urgenza (ed eventualmente prevedere una sospensione del campionato di playoff e playout) per evitare una classifica irregolare". Dalla stessa società, si ha notizia anche di una ulteriore indagine federale relativa a presunte irregolarità riferibili ad almeno 13 gare disputate nel girone. "Laddove le violazioni fossero accertate - dicono - e venissero correttamente riattribuiti i punteggi relativi alle gare contro il Messina, la Reggina risulterebbe oggi prima in classifica e virtualmente promossa in serie C". 

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