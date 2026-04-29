Juventus: Yildiz parzialmente in gruppo, Thuram continua il lavoro differenziato

La Juventus di Spalletti si preparara alla sfida di domenica all'Allianz Stadium contro il Verona. Parziale allenamento in gruppo per Yildiz, che sta gestendo l'infiammazione al ginocchio sinistro. Da valutare un suo minutaggio maggiore dopo i 28' disputati tra Bologna e Milan. Chi si è allenato coi compagni è Vlahovic, mentre Thuram ha fatto lavoro differenziato e andrà monitorato giornalmente per via di alcuni fastidi fisici accumulati nelle ultime settimane.