Torna il Dios Museum, in mostra a Napoli la vita privata e sportiva di Maradona

29 Apr 2026 - 17:21

Torna a Napoli il Dios Museum, il percorso espositivo e interattivo dedicato a Diego Armando Maradona, allestito in forma temporanea negli spazi del Palazzo della Nunziatura Apostolica, che resterà aperto a ingresso gratuito dal 30 aprile al 30 ottobre, data di nascita del numero 10 del Napoli. L'edizione 2026 si presenta completamente rivisitata e ampliata rispetto a quella dello scorso anno. Il museo accompagnerà il pubblico attraverso la vita privata e sportiva del "Pibe de Oro", ripercorrendo i momenti più iconici della sua carriera e il legame speciale costruito con Napoli e con i tifosi partenopei. Tra i punti di forza del nuovo allestimento figurano le installazioni interattive: inquadrando alcune immagini presenti lungo il percorso, i visitatori potranno visualizzare sugli schermi contenuti dinamici e animazioni dedicate a Maradona. Previsti inoltre ambienti tematici dedicati agli esordi, ai Mondiali, alla conquista dello scudetto e del titolo al San Paolo, al trasferimento al Barcellona, agli anni della squalifica, al ritorno nel 1994 e al ritiro dall'attività agonistica. In esposizione anche maglie indossate dal fuoriclasse argentino durante la carriera con il Napoli, il Barcellona e in altri momenti simbolo della sua parabola sportiva, oltre a contenuti multimediali inediti. Nel percorso due opere d'arte del maestro Domenico Sepe. "Diego Eterno", modello in argilla che fu realizzato nel 2021, primo studio iconografico di Diego dopo la morte ed è stata utilizzata come modello per la realizzazione successiva in bronzo. E la tela "L'alba di Diego", realizzata in esclusiva per l'apertura del museo. "Puntiamo a richiamare appassionati, turisti e curiosi - affermano gli organizzatori - confermando ancora una volta il forte legame tra Napoli e la figura di Maradona, rimasta nel tempo simbolo di riscatto sportivo e passione popolare". 

Ultimi video

01:39
MOURINHO SPOT PRIMA MCH

Mourinho che show per il nuovo spot: "Prima lo Special One"

00:53
DICH ROCCHI "PERCHé NON HO MOSTRATO AUDIO INTER-ROMA" DICH

Rocchi e l'audio VAR di Inter-Roma: "Ecco perché non l'ho mandato subito"

02:44
Psg-Bayern è stata davvero una grandissima partita?

Psg-Bayern è stata davvero una grandissima partita?

01:45
Perché va in finale l'Atletico? Perché va in finale Arsenal?

Perché va in finale l'Atletico? Perché va in finale Arsenal?

01:58
Inchiesta arbitri

Inchiesta arbitri: le novità

02:22
Arbitri, parla Gavillucci

Arbitri, parla Gavillucci

02:16
Inter che gran..testa

Inter che gran... testa

01:32
Conte: Champions e futuro

Conte: tra Champions e futuro

01:42
Juve, la difesa bunker

Juve, la difesa bunker

01:29
Modric, chi al suo posto

Modric, chi al suo posto

01:53
Marcatori "poco" italiani

Marcatori "poco" italiani

02:53
"Chivu è intelligente"

Mou: "Chivu è intelligente"

03:37
Mercato: "Chi serve per forza alle big di Serie A?", gli uomini ideali per Callegari

Mercato: "Chi serve per forza alle big di Serie A?"

03:29
"Voto Malagò e Allegri"

Mou "Voto Malagò e Allegri"

05:33
MOURINHO SU MONDIALE SRV

Mourinho e il Mondiale: "Con Ancelotti è un altro Brasile"

01:39
MOURINHO SPOT PRIMA MCH

Mourinho che show per il nuovo spot: "Prima lo Special One"

I più visti di Calcio

SRV RULLO AGGIORNAMENTO CASO ROCCHI 27/4 (MUSICATO)

Arbitri, lo scandalo continua: oltre 6 ore di interrogatori, Inter non indagata

Marotta e l'inchiesta arbitri: "Siamo tranquillissimi, agito nella massima correttezza"

Marotta e l'inchiesta arbitri: "Siamo tranquillissimi, agito nella massima correttezza"

DICH D'AVIRRO (AVVOCATO ROCCHI) PER SITO 26/4 DICH

Esclusiva avvocato Rocchi: "Non so se tornerà. Deluso e vittima di un'ingiustizia, ma lo dimostreremo"

13 SRV INTERVISTA GAVILLUCCI SRV

Intervista esclusiva a Gavillucci: "Vendetta non contro Rocchi ma contro il sistema"

Bastoni e Duda in Inter-Verona

Gli indagati salgono a cinque: c'è anche il Var di Inter-Verona | "Ma non è finita qui"

SRV RULLO ARBITRI: IL NUOVO DESIGNATORE 27/04 SRV

Arbitri, tutto sul nuovo designatore: ecco chi prende il posto di Rocchi

Calcio ora per ora
Vedi tutti
18:29
Cagliari, Pavoletti operato al ginocchio: stagione finita
6) MYKHAILO MUDRYK - dallo Shakhtar Donetsk al Chelsea per 70 milioni nel 2023
18:13
Chelsea, batosta per Mudryk: squalificato per quattro anni dalla Federcalcio inglese
17:38
Serie D, esposto Reggina contro il Messina: "Campionato falsato"
17:32
Rivoluzione Fifa: ci sarà una nazionale afgana femminile
17:29
Comolli e Spalletti a Milano per la finale della Juventus Under 20