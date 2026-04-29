Torna il Dios Museum, in mostra a Napoli la vita privata e sportiva di Maradona

Torna a Napoli il Dios Museum, il percorso espositivo e interattivo dedicato a Diego Armando Maradona, allestito in forma temporanea negli spazi del Palazzo della Nunziatura Apostolica, che resterà aperto a ingresso gratuito dal 30 aprile al 30 ottobre, data di nascita del numero 10 del Napoli. L'edizione 2026 si presenta completamente rivisitata e ampliata rispetto a quella dello scorso anno. Il museo accompagnerà il pubblico attraverso la vita privata e sportiva del "Pibe de Oro", ripercorrendo i momenti più iconici della sua carriera e il legame speciale costruito con Napoli e con i tifosi partenopei. Tra i punti di forza del nuovo allestimento figurano le installazioni interattive: inquadrando alcune immagini presenti lungo il percorso, i visitatori potranno visualizzare sugli schermi contenuti dinamici e animazioni dedicate a Maradona. Previsti inoltre ambienti tematici dedicati agli esordi, ai Mondiali, alla conquista dello scudetto e del titolo al San Paolo, al trasferimento al Barcellona, agli anni della squalifica, al ritorno nel 1994 e al ritiro dall'attività agonistica. In esposizione anche maglie indossate dal fuoriclasse argentino durante la carriera con il Napoli, il Barcellona e in altri momenti simbolo della sua parabola sportiva, oltre a contenuti multimediali inediti. Nel percorso due opere d'arte del maestro Domenico Sepe. "Diego Eterno", modello in argilla che fu realizzato nel 2021, primo studio iconografico di Diego dopo la morte ed è stata utilizzata come modello per la realizzazione successiva in bronzo. E la tela "L'alba di Diego", realizzata in esclusiva per l'apertura del museo. "Puntiamo a richiamare appassionati, turisti e curiosi - affermano gli organizzatori - confermando ancora una volta il forte legame tra Napoli e la figura di Maradona, rimasta nel tempo simbolo di riscatto sportivo e passione popolare".