Lukaku: "Inter, nessun odio ma non sono stato io a parlare. Lautaro merita tutto"

A proposito di verità, Big Rom ha voluto chiarire una volta per tutte il rapporto con José Mourinho, un allenatore che gli ha dato tanto, ma con cui, secondo alcuni, ci sarebbero stati alcuni screzi durante l'esperienza in terra capitolina: "Assolutamente no. José... José è un vincente, l’ho avuto due volte, prima a Manchester e poi alla Roma. Qualcosa è accaduto tra lui e non so chi e non volevo mettermi in mezzo. Di José non parlerò mai male, alla Roma non aveva una squadra top, ma è andato fino in fondo. Gli auguro sempre il meglio, anche in Turchia sta facendo cose fantastiche".