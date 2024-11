Lukaku e le due ammonizioni 'mancate' prima del gol: è polemica contro il Napoli e Conte

Non è sfuggito ai più attenti nemmeno un altro episodio andato in scena nella frazione iniziale. In questo si vede l'attaccante belga entrare in netto ritardo sul portiere giallorosso Svilar dopo un cross: Lukaku non prende la palla travolgendo l'estremo difensore. I rischi corsi dal 31enne di Anversa sono stati evidenti: nel mirino dei social ci è finito immediatamente Antonio Conte, autore di un vero e proprio show nel post-partita di Inter-Napoli. Nel post-partita del Meazza il tecnico salentino aveva criticato il rigore concesso (e poi sbagliato da Calhanoglu) per il presunto fallo di Anguissa su Dumfries con toni forti: "Il Var doveva intervenire, altrimenti così si creano dei retropensieri".