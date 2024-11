Serie A, Napoli-Roma 1-0: il gol dell'ex di Lukaku vale la vetta e rovina il ritorno di Ranieri

Dopo un punto in due partite, ma contro Atalanta e Inter, il Napoli di Conte è tornato a mettere le cose al proprio posto e battendo 1-0 la Roma ha risposto sul campo alle dirette inseguitrici confermando la vetta. Quella del Maradona non è stata una partita spettacolare, ma l'uomo copertina alla fine è stato quello voluto a tutti i costi proprio dal tecnico salentino per stappare anche questo tipo di situazioni: Romelu Lukaku, fresco ex per non far mancare nulla al momento delicato e difficile della Roma. La cura Ranieri non ha sortito effetti immediati e il cambio tattico all'intervallo non solo non ha portato i frutti sperati, ma ha dimostrato ulteriormente come per rimettere le cose apposto non basteranno solo le scosse emotive.