L'entusiasmo di Lozano: "Grandi in Champions, obiettivo primo posto"

NAPOLI

L'attaccante azzurro su Spalletti: "Il mister prepara le gare sempre nel modo migliore, i meriti principali per quanto stiamo facendo sono suoi"

Primo gol stagionale in Champions contro l'Ajax e secondo in assoluto con la maglia del Napoli nella massima competizione per club: per Hirving Lozano questo è sicuramente un momento d'oro. L'attaccante azzurro ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli soffermandosi sull'impresa della squadra di Spalletti, sola in testa alla classifica della Serie A e uno dei primi club a essersi già qualificato agli ottavi di Champions dopo aver vinto le prime quattro partite. "Stiamo molto bene e stiamo facendo grandi cose, il girone è stato ottimo, ma l’obiettivo adesso è il primo posto", ha detto Lozano. Per poi aggiungere: "Non posso dire dove arriveremo perché pensiamo partita dopo partita, ma speriamo sempre di avere i tifosi dalla nostra parte".

Lozano ha attribuito gran parte dei meriti a Spalletti, l'allenatore del momento: "I meriti principali per quanto stiamo facendo sono i suoi, è una figura fondamentale per noi ed è grazie a lui che siamo una squadra unita. Il mister prepara le gare sempre nel modo migliore, ci dà le informazioni giuste e ci dice come comportarci. Dà spazio a tutti e per questo chi scende in campo dà il 100% in ogni gara".

Chucky si è anche messo in lista come eventuale rigorista, alle spalle dei "titolari" Politano, Kvaratskhelia e Osimhen: "Se dovesse arrivare il mio turno, mi farò trovare pronto". E in vista del prossimo Mondiale in Qatar, l'attaccante ha già cominciato a volare alto: "Nella prima partita affronterò la Polonia di Zielinski, sarebbe bello dopo incontrare anche Simeone...".