Lo striscione dei tifosi del Napoli al Maradona: "Ultras no business". Frecciata agli ultras di Inter e Milan

A conti fatti il contrario di quanto emerso nelle prime fasi della maxi-operazione coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Milano. Proprio su questo aspetto era stato chiaro il Procuratore della città meneghina, Marcello Viola, in merito all'azione delle curve di Inter e Milan: "C'era un patto di non belligeranza tra le curve per massimizzare il profitto, le attività erano condotte solo per acquisirne un vantaggio economico - le parole pronunciate lo scorso 30 settembre -. L'interesse per il club era solo di facciata".