Pagelle Lecce-Napoli: prima gioia Ostigard, Kvara sale in cattedra. Krstovic si salva

pagelle lecce-napoli

I voti e il tabellino del match del Via del Mare che ha visto la vittoria per 4-0 degli uomini di Garcia

LE PAGELLE DI LECCE-NAPOLI

Kvaratskhelia 6,5 - Dopo un primo tempo con qualche lampo, sale in cattedra a inizio ripresa con l'assist al bacio per Osimhen: un cross perfetto che il nigeriano deve solo appoggiare in rete di testa.

Simeone 6 - Schierato dal primo minuto un po' a sorpresa, il Cholito si rende protagonista solo in un'occasione con un gran destro da fuori area che termina di poco a lato. Forse anche a causa di un giallo preso dopo pochi minuti, Garcia decide di lasciarlo negli spogliatoi alla fine del primo tempo.

Ostigard 7 - Segna il suo primo gol in Serie A con un bel colpo di testa su corss di Zielinski. In fase difensiva ingaggia diversi duelli con un vispo Krstovic.

Osimhen 7 - Garcia preferisce tenerlo a riposo il primo tempo, anche in vista dell'importante match di Champions col Real. Il nigeriano entra nella ripresa e ci mette 6 minuti a trovare la via del gol con un colpo di testa da pochi passi.

Krstovic 6 - Prova in tutti i modi a impensierire la difensa del Napoli. Nonostante un pomeriggio difficile, è uno dei pochi a salvarsi nel Lecce. Ottime le sue sponde, manca un po' di freddezza sotto rete.

Baschirotto 5 - Giornata da dimenticare per il difensore italiano che risulta troppo spesso impreciso nelle chiusure e arriva in ritardo a coprire su Osimhen in occasione del 2-0 del Napoli.

IL TABELLINO DI LECCE-NAPOLI 0-4

LECCE (4-3-3): Falcone 6; Gendrey 5,5, Baschirotto 5, Pongracic 5, Gallo 5 (16' st' Dorgu 6); Rafia 6 (16' st' Oudin 5,5), Ramadani 5, Blin 5 (16' st' Gonzalez 5,5); Almqvist 6 (37' st' Corfitzen sv), Krstovic 6, Strefezza 5,5 (26' st' Piccoli 5,5). A disp.: Samooja, Brancolini, Touba, Venuti, Litkowski, Sansone, , Burnete, Berisha. All. D'Aversa

NAPOLI (4-3-3): Meret 6, Di Lorenzo 6, Ostigard 7, Natan 6,5, Olivera 6, Anguissa 7, Lobotka 6 (30' st' Cajuste sv), Zielinski 6,5 (38' st' Gaetano 7), Lindstrom 6 (13' st' Politano 6), Simeone 6 (1' st' Osimhen 7), Kvaratskhelia 6,5 (13' st' Raspadori 6). A disp.: Contini, Idasiak, D'Avino, Zanoli, Mario Rui, Elmas, Demme, Zerbin. All. Garcia

Arbitro: Pairetto

Marcatori: 16' Ostigard (N), 6' st' Osimhen (N), 43' st' Gaetano (N), 49' st' rig. Politano (N)

Ammoniti: Simeone (N), Kvaratskhelia (N), Gallo (L), Ramadani (L), Gonzalez (L)

Espulsi: -

Note: recuperi 2'+5'; Ammonito l'allenatore del Lecce, Roberto D'Aversa, per proteste

