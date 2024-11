La profezia di Conte: "A fine girone la classifica si allungherà. Avete visto la Roma col Tottenham?"

Poi un accenno al mercato con al centro Giacomo Raspadori, dai più dato come in procinto di salutare Castel Volturno nel mercato invernale: "Lui è un calciatore forte, il mio intento è quello di rinforzare il Napoli e non indebolirlo. Noi purtroppo giochiamo solo il campionato e chi è meno coinvolto non può avere spazio in altre competizioni. Dopo i titolari Jack è forse quello più utilizzato rispetto agli altri. Sta crescendo, ho un'idea mia su Giacomo e sono molto contento. Non lascio andar via calciatori che ritengo forti: il merito di avere una classifica come quella attuale è di tutti".