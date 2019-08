La Liga-Serie A Cup: il Napoli regge un tempo, il Barcellona vince per 4-0  

AMICHEVOLE DI LUSSO

Il Napoli incassa una sonora sconfitta al Michigan Stadium, dove il Barcellona vince 4-0, con i ragazzi di Carlo Ancelotti che reggono solo per un tempo. Le quattro reti blaugrana arrivano infatti tutte nella ripresa, nel giro di un quarto d'ora (Suarez al 48' e al 58', Griezmann al 56', Dembélé al 63'). Gli azzurri non riescono a reagire in alcun modo e il torneo La Liga-Serie A Cup va così ai catalani, che a Miami avevano già vinto per 2-1. Napoli travolto dal Barcellona: highlights

Il Napoli, privo di Milik non al meglio, con Mertens unica punta e Callejon, Fabian Ruiz e Verdi alle sue spalle, sembra anche partire con il piede giusto. Lo dimostra il fatto che Manolas chiude alla perfezione Dembélé in occasione della primissima occasione del match (targata Barcellona) e che poi i partenopei si rendono pericolosi in contropiede: Ghoulam però conclude l'azione con un sinistro alto sopra la traversa. I blaugrana dopo qualche minuto iniziano a ingranare e fanno paura, tanto che Griezmann al quarto d'ora si ritrova solissimo in area, ma riesce a sprecare tutto sbagliando mira sul più bello. Dopo il grande rischio, il Napoli prende coraggio: gli azzurri alzano il ritmo e attaccano un Barcellona costretto un po' imprevedibilmente a chiudersi, quindi Callejon e Verdi creano qualche apprensione a Ter Stegen. A pochi secondi dall'intervallo è quindi Fabian Ruiz a non sfruttare un gran pallone che Verdi gli aveva consegnato nel cuore dell'area. Con una convinzione nei propri mezzi che si fa via via crescente, Manolas si toglie anche lo sfizio di stuzzicare Suarez, ricordandogli il 3-0 che la sua Roma rifilò al Barça nel 2018. Brutta idea, perché nella ripresa è tutto un altro Barcellona. I catalani si portano infatti al vantaggio già al 48', e manco a dirlo l'autore del gol è proprio Suarez, che sfrutta una respinta di Meret su tiro di Griezmann (in posizione di fuorigioco, non ravvisata però dall'arbitro).

La reazione partenopea si limita a un fraseggio tra Insigne (subentrato a Elmas) e Callejon, che però non riesce a chiudere il triangolo. E così al 56' arriva il raddoppio, firmato da Griezmann dopo la classica azione ariosa del Barcellona, conclusa da Jordi Alba con uno splendido cross per la punta francese appena giunta dall'Atletico Madrid. Nemmeno il tempo di ripartire che Suarez concede il bis e porta i suoi in vantaggio di tre gol, grazie a un bolide da fuori area che lascia di sasso Meret. Il Napoli in campo non c'è più, così anche Dembélé può iscriversi alla festa calando il poker al 63' con un gran destro a incrociare. La partita finisce qui, con quattro gol segnati in un quarto d'ora. E dopo le ottime impressioni raccolte in occasione delle sfide con Liverpool e Marsiglia, questa volta Ancelotti tornerà a casa con ben più di un dubbio sulla tenuta della sua squadra. Con l'esordio in campionato sul campo della Fiorentina pericolosamente dietro l'angolo.