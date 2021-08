La fiducia di Spalletti: "Guardo la rosa e dico che non mi manca niente"

VERSO NAPOLI-VENEZIA

L'allenatore degli azzurri, nella conferenza della vigilia della prima di campionato, si ritiene soddisfatto della squadra a disposizione

Inizia ufficialmente l'esperienza di Luciano Spalletti alla guida del Napoli e inizia con la partita casalinga contro il Venezia. La sua conferenza stampa della vigilia sembra un manifesto programmatico per la nuova stagione: "Non mi manca nulla. Se capiterà qualcosa per completare la rosa, la andremo a completare ma i calciatori devono sapere che a me e a noi non manca nulla per completare questo percorso. Essere noi è bellissimo. Ho sempre detto di essere felice di aver accettato il Napoli, anche per i nomi dentro la rosa. E’ su quei nomi su cui baserò il futuro”.

"Non mi convinceranno mai a non pretendere cose importanti dai miei giocatori, poi vedremo strada facendo la nostra ambizione però andremo sempre a confrontarci per il massimo contro chiunque. Abbiamo avuto questa settimana per completare le cose da esercitare anche con gli ultimi arrivati, conosciamo la strada da percorrere e dove vogliamo andare. Mi aspetto quella convinzione di cui ho già parlato, la convinzione di essere forti", ha aggiunto il neo allenatore del Napoli.

"Mi sono piaciute molte cose in questi giorni come la capacità di adattamento e le costruzioni a tre. Essere con me significa essere con il Napoli. Voglio tutte le responsabilità che ci sono. C’è una rosa importante a disposizione. Se si fanno passi ordinati e bene in linea dall’inizio, quelli successivi verranno fatti ordinati e in linea. Si tratta di una bella sfida. Tengo molto in considerazione che mi capitano. Questa sfida? E’ quella più arrapante. Avere i tifosi presenti ci permetterà di vedere nei loro occhi in maniera diretta la loro passione e ci domanderemo se stiamo facendo il massimo o no per onorarla. Da qui bisogna partire. Napoli non è una piazza come tutte le altre. Dobbiamo avere la forza di saper sopportare gli occhi e non solo le presenze allo stadio. Tutti ci vogliamo prendere le nostre responsabilità”, ha concluso Spalletti.