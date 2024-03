Qualificazioni Euro2024: Georgia, Ucraina e Polonia accedono alla fase finale

QUALIFICAZIONI EUROPEI

Kvara out per infortunio ma la sua nazionale piega la Grecia ai rigori, Gudmundsson non basta all’Islanda contro Mudryk: Szczesny eroe nei penalty col Galles

Euro 2024, tutte le squadre qualificate e i gironi













































© Getty Images 1 di 24 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Arrivano i verdetti decisivi delle qualificazioni ai prossimi Europei in Germania: Georgia, Ucraina e Polonia accedono a Euro2024. La squadra di Kvaratskhelia (out per infortunio) piega la Grecia ai rigori, mentre Mudryk e Tskygankov ribaltano 2-1 l’Islanda di Gudmundsson (in gol) per la gioia ucraina. Servono i penalty anche ai polacchi, con Szczesny decisivo a salvare il tiro decisivo contro il Galles (0-0 nei tempi regolamentari).

GEORGIA-GRECIA 0-0 (4-2 d.c.r.)

Vola in Germania la Georgia, che elimina la Grecia ai calci di rigore e si qualifica a Euro2024. Sfida molto accesa e sentita fin dalle primissime battute, con tanta intensità da una parte e dall’altra. Tra le file dei padroni di casa Kakabadze è tra i più pericolosi sulla destra, con un paio di incursioni interessanti che però non portano al vantaggio. Il duello Kvaratskhelia-Mavropanos si propone più volte nel corso del primo tempo, e al 45’ arriva anche la prima occasione del match: punizione a girare insidiosissima di Chakvetadze, alzata in corner da Vlachodimos. La prima frazione di gioco si chiude con molto nervosismo (una espulsione per parte ad un membro della panchina), ma ancora nessuna rete per le due formazioni: si rientra negli spogliatoi sullo 0-0. Gli uomini di Poyet iniziano meglio nella ripresa, spingendo soprattutto sulle fasce con Tsimikas e Masouras. La squadra di Sagnol prova allora ad approfittare delle ripartenze, ma l’incontro rimane bloccato. Nel finale a provarci è ancora Kvaratskhelia, ma le sue due fiammate a tempo quasi scaduto non portano al colpaccio: si va ai supplementari. Nel primo tempo aggiuntivo arrivano due occasionissime, da una parte e dall’altra: al 100’ gli ellenici flirtano con l’1-0 con il colpo di testa di Mavropanos che si stampa sulla traversa, ma qualche minuto più tardi si salvano grazie a Vlachodimos, che neutralizza Mikautadze da ottima posizione. All’alba dei successivi quindici minuti la Georgia perde Kvaratskhelia per infortunio (problema all’inguine), ma prova comunque ad attaccare di fatto fino alla fine. Al triplice fischio dopo centoventi minuti le due formazioni sono ancora sullo 0-0: si decide tutto ai calci di rigore. Nella lotteria finale sono decisivi gli errori di Bakasetas e Giakoumakis, con Mamardashvili che neutralizza il primo dei due penalty e manda direttamente la Georgia a Euro2024. Kvara e compagni si aggiungono a Portogallo, Turchia e Repubblica Ceca nel gruppo F, eliminata invece la Grecia.

KVARA A RISCHIO PER L'ATALANTA

Allarme in casa Napoli per le condizioni di Khvicha Kvaratskhelia. L'attaccante georgiano, impegnato con la sua nazionale contro la Grecia, ha chiesto il cambio e lasciato il campo zoppicando ed evidentemente dolorante al minuto 108 per un problema muscolare alla coscia sinistra che sarà valutato meglio nelle prossime ore. In forte dubbio la presenza di Kvara per la sfida Champions di sabato 30 marzo contro l'Atalanta.

GALLES-POLONIA 0-0 (4-5 d.c.r.)

La Polonia si qualifica agli Europei in Germania eliminando il Galles ai calci di rigore. Ritmi incredibilmente bassi nella prima frazione di gioco, con pochissime occasioni per entrambe le formazioni. Gli ospiti cercano spesso la soluzione dalla lunga distanza, con tentativi però molto telefonati. Gli uomini di Robert Page provano ad impensierire gli avversari sfruttando soprattutto le palle inattive, con Ben Davies e Moore che trovano la via della porta di testa in un paio di occasioni. Il Galles aumenta leggermente i giri del motore verso la fine dei primi quarantacinque minuti, che però terminano comunque a reti bianche, sullo 0-0. Moore ci riprova subito anche in avvio di ripresa, con Szczesny che però salva con una prodezza, evitando il vantaggio della squadra di casa. Zielinski e compagni cercano in tutti i modi di stappare la partita, soprattutto cercando Lewandowski con più continuità. L’incontro rimane estremamente bloccato fino in fondo, con Orsato che fischia tre volte mentre il tabellino è ancora fermo sullo 0-0. Ai supplementari Piotrowski va vicinissimo al gol partita con il suo destro a girare, ma la Polonia rischia qualche minuto più tardi con l’occasionissima di Moore. La gara tramonta sulla parità a reti bianche, con il Galles che perde anche Mepham per doppia ammonizione al 120’: si va ai rigori. Nessuno sbaglia nei primi quattro tiri, da una parte e dall’altra. Piatek manda avanti i polacchi sul 5-4, con Szczesny che salva il calcio di rigore decisivo, neutralizzando Daniel James e mandando la Polonia a Euro2024. Lewandowski e compagni si uniscono al gruppo D con Francia, Olanda e Austria. Out il Galles a un soffio dalla qualificazione.

UCRAINA QUALIFICATA, SHEVCHENKO ESULTA: "NON VEDIAMO L'ORA"

UCRAINA-ISLANDA 2-1

Vola a Euro2024 anche l’Ucraina, che in rimonta elimina 2-1 l’Islanda. Avvio piuttosto bloccato, esattamente come nelle altre sfide di serata: i gialloblù provano a gestire il possesso del pallone, ma con il passare dei minuti gli avversari iniziano a prendere le misure. Malinovskyi e Mykolenko cercano di risolverla con una conclusione dalla distanza, ma a passare in vantaggio con un tiro da fuori sono gli islandesi: alla mezzora esatta di gioco il talento del Genoa Albert Gudmundsson riceve palla e fa partire il sinistro secco micidiale, che si insacca alle spalle di Lunin. Gli ucraini cercano di mettersi in moto per rimettere subito in piedi la gara, trovando anche il pari dopo dieci minuti con Yaremchuk: la rete dell’attaccante del Valencia viene però annullata, dopo controllo al Var. Le due squadre rientrano negli spogliatoi con l’Islanda avanti 1-0. L’Ucraina non perde tempo al rientro in campo dopo l’intervallo, e al 54’ firma l’1-1: apertura fantastica di Sudakov, che pesca Tsygankov sulla destra: l’attaccante destro del Girona si accentra e apre il piattone mancino, per il pareggio. Gli uomini di Rebrov insistono, e a sei minuti dalla fine ribaltano il risultato: azione insistita sulla destra, con Sudakov che appoggia per il diagonale vincente di Mudryk, che completa la rimonta. La squadra di Hareide cerca in ogni modo di riprenderla nel finale, ma a vincere alla fine è l’Ucraina. I gialloblù si aggiungono al gruppo E di Euro2024, con Belgio, Slovacchia e Romania: il sogno dell’Islanda termina ad un passo dalla gloria.