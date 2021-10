Koulibaly e i cori razzisti di Firenze: "Voglio incontrare chi mi ha offeso"

DOPO I CORI RAZZISTI

Il difensore del Napoli torna sull'increscioso episodio al termine di Fiorentina-Napoli: "Cosa è scattato nella sua testa?"

Gli insulti razzisti che gli ha urlato contro alla fine della sfida del Franchi tra Fiorentina e Napoli non lo hanno fatto dormire due notti. Ora Kalidou Koulibaly è disposto a incontrare l'uomo identificato dalla Digos - un uomo di 30 anni residente a Firenze - come unico responsabile dei cori offensivi al suo indirizzo: "Pensavo di aver sbagliato io", ha detto il difensore degli azzurri nella conferenza stampa alla vigilia della sfida di Europa League contro i polacchi del Legia Varsavia.

"Ho ricevuto tantissimi messaggi in Italia da calciatori e personaggi pubblici che mi hanno fatto molto piacere. Tanti anche da Firenze mi hanno parlato per incontrare anche questa persona. A me va bene per capire che è successo nella sua testa. La cosa più importante è andare avanti in questa lotta - ha concluso Koulibaly - Ci tengo tantissimo, si vede che stiamo andando avanti".

