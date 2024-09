Juventus-Napoli, le pagelle degli Azzurri: McTominay pericoloso, Lukaku annullato

I VOTI AZZURRI

Tutti i voti e i giudizi dei ragazzi di Conte nella importante trasferta in casa della Juventus in Serie A

NAPOLI (4-2-3-1)

Meret 6 - Dopo trenta minuti abbondanti senza essere seriamente impegnato alza bandiera bianca per un problema fisico.

dal 35' Caprile 6 - Esordio in campionato in azzurro per l'ex Empoli che oltre al rischio enorme nel retropassaggio di Olivera bloccato con le mani. Per il resto non è mai impegnato seriamente e risponde presente sui palloni che passano dalle sue parti.

Di Lorenzo 6 - Il grande ex mancato dell'estate sulla fascia destra fa il suo da terzino destro, un richiamo al passato. Non spinge per non farsi sorprendere da Yildiz e con l'aiuto dei centrocampisti non si fa saltare.

Rrahmani 6,5 - Gioca con attenzione prima su Vlahovic e poi su Weah e Gonzalez. Nella linea a quattro al fianco di Buongiorno è concentrato anche sui palloni vaganti nell'area del Napoli e sulle palle inattive bianconere.

Buongiorno 6,5 - Inizia con una sbavatura nel posizionamento che per sua fortuna non porta danni. Il resto della partita la affronta con personalità e attenzione, annullando gli attaccanti che passano dalle sue parti.

Olivera 6 - Partita ordinata senza scoprire il fianco a Nico Gonzalez. Sbaglia poco o niente, ma rischia di fare una frittata enorme nel retropassaggio accomodato a Caprile. L'arbitro lo grazia.

Anguissa 6,5 - Nel traffico del centrocampo usa il fisico per dare sempre e comunque una mano in copertura ai compagni tanto su Yildiz, chiudendo gli spazi, quanto sui trequartisti bianconeri. Sporca le linee di passaggio ed è quanto gli chiede Conte.

Lobotka 6 - Nella battaglia in mezzo al campo ha provato a far valere le sue geometrie, ma non avendo tempo e spazio di manovra si è limitato a gestire il possesso con lucidità e freddezza. (dal 42' st Gilmour sv)

Politano 6,5 - Il più pericoloso dei suoi, da fermo o partendo dalla sua posizione preferita a destra. Impegna Di Gregorio con una punizione pericolosa al 45' e a inizio ripresa con un mancino sopra la traversa.

dal 27' st Simeone 5,5 - Poco più di un quarto d'ora nel finale prendendo il posto di Lukaku al centro dell'attacco. Spreca un paio di ripartenze potenzialmente pericolose con scelte scellerate.

McTominay 6,5 - Conte lo lancia titolare e lo piazza trequartista. Con il fisico e la tecnica impegna Di Gregorio in un paio di occasioni dando sempre la sensazione di sapere esattamente cosa fare e come.

Lukaku 5 - Partita complicata, come ampiamente prevedibile. Prova a far valere le sue doti fisiche, ma nella battaglia con Bremer non riesce a primeggiare né ad essere un punto di riferimento per i compagni. Non ha avuto modo di essere pericoloso.

dal 27' st Neres 6 - Niente assist questa volta e solo un paio di fiammate ben controllate dalla difesa bianconera.

Kvaratskhelia 5,5 - Thiago Motta gli piazza Savona in marcatura togliendogli spazio e ritmo. Ci prova partendo largo, ma non riesce mai a rendersi pericoloso negli ultimi metri chiuso nella morsa del giovane terzino e di Kalulu. Intesa con McTominay e Lukaku da migliorare.

dal 27' st Folorunsho 6 - In campo nel finale per dare muscoli alla fase difensiva per volontà di Conte. Fa il suo senza strafare.

All.: Conte 6 - Partita a scacchi contro Thiago Motta e la sua Juventus. Sorprende con un 4-2-3-1 iniziale con McTominay sulla trequarti coperto da Lobotka e Anguissa, ma la manovra studiata non riesce mai a scalfire l'avversario. Al tempo stesso la sua squadra soffre poco.