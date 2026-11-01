NAPOLI

Napoli, Landucci: "Siamo dispiaciuti, non preoccupati. Allegri non era contento, ora zitti e lavorare"

Le parole del vice-allenatore azzurro: "Gli infortuni non devono essere un alibi, ecco come stanno De Bruyne e Di Lorenzo"

01 Nov 2026 - 23:19
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“Abbiamo fatto un brutto secondo tempo. La Juve ha meritato di vincere. Nel primo tempo c'è stata una bella parata di Vicario su Lucca. Quando si perde, si sta zitti e si va a casa". Il tecnico in seconda del Napoli Marco Landucci non cerca alibi dopo la sconfitta contro i bianconeri. "Gli infortuni non devono esserlo, li hanno tutte le squadre - ha detto a Dazn - Siamo molto dispiaciuti, tenevamo molto a questa gara. Adesso dobbiamo stare zitti e prepararci per mercoledì, l'unica cosa è continuare a lavorare. Abbiamo tanti infortuni ma non solo noi. Non siamo preoccupati dalla classifica, ma molto dispiaciuti. Dobbiamo lavorare". "Sul gol di Alajbegovic siamo scappati troppo indietro, lasciandolo libero di calciare. Facendo così si prende gol, ma è esattamente l’atteggiamento contrario rispetto alla nostra richiesta che non era quella di indietreggiare. Potevamo fare meglio", ha detto ancora Landucci. Sulle condizioni di De Bruyne e Di Lorenzo: "De Bruyne ha avuto un problema alla caviglia e Di Lorenzo non lo so. Bisogna far meglio, ci abbiamo messo del nostro". Al termine della gara Landucci ha anche parlato con Allegri: "Lo hanno poi fatto venire negli spogliatoi, di certo non era contento e abbiamo detto che abbiamo pagato gli errori a caro prezzo" la risposta del vice allenatore azzurro.

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