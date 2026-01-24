Hojlund verso Juve-Napoli: "Infortuni? Non è facile, ma serve alzare l'asticella"
Il danese verso la sfida ai bianconeri: "Vogliamo dimostrare che meritiamo di stare in alto". E apre alla coppia con Lukakudi Paolo Borella
Non è una vigilia semplice quella che il Napoli sta vivendo prima della sfida in casa della Juventus. Lo ammette anche Rasmus Hojlund in un'intervista rilasciata a Dazn.
La difficoltà più grande è legata agli infortuni e alle tante assenze che accompagnano da tempo il gruppo di Antonio Conte: "Ha ragione lui quando dice che non è una bella situazione. Tutti i giocatori ora devono alzare l'asticella, fra cui anche me. Ho dovuto lavorare molto di più rispetto agli altri, non sono sempre stato un talento purissimo. Ecco perché non mollo mai: non si è mai troppo bravi per smettere di crescere".
Gli azzurri arrivano anche dal pareggio deludente in casa del Copenhagen: "Siamo delusi, ma abbiamo ancora la possibilità di qualificarci e proveremo a farlo. Gennaio è stato un mese impegnativo, ho giocato tanti minuti ed è stato difficile sia mentalmente sia fisicamente, ma non posso lamentarmi".
L'attaccante danese vede nella sfida alla Juventus una possibilità per confermare che il Napoli merita di puntare in alto: "Per entrambe sarà una partita speciale. Vogliamo dimostrare che meritiamo la parte alta della classifica. La Juve sta facendo bene con Spalletti, vogliamo andare là e dimostrare il nostro valore. All'andata fu speciale, è sempre bello vincere contro la Juventus".
Sei gol e due assist in campionato bastano per la sua consacrazione? "Per un attaccante è importante fare gol, ma il mio obiettivo resta vedere la squadra al vertice della classifica. Se non dovessi segnare più ma vincere comunque un trofeo, sarei contento".
Molto presto, il Napoli ritroverà anche Lukaku per l'attacco: "Mi ha aiutato molto, abbiamo un buon rapporto e credo che potremmo completarci bene in campo. Non spetta a me decidere, ma possiamo giocare insieme".