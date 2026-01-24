Hojlund verso Juve-Napoli: "Infortuni? Non è facile, ma serve alzare l'asticella"

La difficoltà più grande è legata agli infortuni e alle tante assenze che accompagnano da tempo il gruppo di Antonio Conte: "Ha ragione lui quando dice che non è una bella situazione. Tutti i giocatori ora devono alzare l'asticella, fra cui anche me. Ho dovuto lavorare molto di più rispetto agli altri, non sono sempre stato un talento purissimo. Ecco perché non mollo mai: non si è mai troppo bravi per smettere di crescere".