NAPOLI

Hojlund verso Juve-Napoli: "Infortuni? Non è facile, ma serve alzare l'asticella"

Il danese verso la sfida ai bianconeri: "Vogliamo dimostrare che meritiamo di stare in alto". E apre alla coppia con Lukaku

di Paolo Borella
24 Gen 2026 - 14:45
videovideo

Non è una vigilia semplice quella che il Napoli sta vivendo prima della sfida in casa della Juventus. Lo ammette anche Rasmus Hojlund in un'intervista rilasciata a Dazn

La difficoltà più grande è legata agli infortuni e alle tante assenze che accompagnano da tempo il gruppo di Antonio Conte: "Ha ragione lui quando dice che non è una bella situazione. Tutti i giocatori ora devono alzare l'asticella, fra cui anche me. Ho dovuto lavorare molto di più rispetto agli altri, non sono sempre stato un talento purissimo. Ecco perché non mollo mai: non si è mai troppo bravi per smettere di crescere".

Gli azzurri arrivano anche dal pareggio deludente in casa del Copenhagen: "Siamo delusi, ma abbiamo ancora la possibilità di qualificarci e proveremo a farlo. Gennaio è stato un mese impegnativo, ho giocato tanti minuti ed è stato difficile sia mentalmente sia fisicamente, ma non posso lamentarmi".

L'attaccante danese vede nella sfida alla Juventus una possibilità per confermare che il Napoli merita di puntare in alto: "Per entrambe sarà una partita speciale. Vogliamo dimostrare che meritiamo la parte alta della classifica. La Juve sta facendo bene con Spalletti, vogliamo andare là e dimostrare il nostro valore. All'andata fu speciale, è sempre bello vincere contro la Juventus".

Sei gol e due assist in campionato bastano per la sua consacrazione? "Per un attaccante è importante fare gol, ma il mio obiettivo resta vedere la squadra al vertice della classifica. Se non dovessi segnare più ma vincere comunque un trofeo, sarei contento".

Molto presto, il Napoli ritroverà anche Lukaku per l'attacco: "Mi ha aiutato molto, abbiamo un buon rapporto e credo che potremmo completarci bene in campo. Non spetta a me decidere, ma possiamo giocare insieme".

napoli
rasmus hojlund
juventus-napoli

Ultimi video

01:34
Taveri: "Gasperini-Allegri, è sfida da record"

Taveri: "Gasperini-Allegri, è sfida da record"

00:33
13 DICH ALLEGRI PRE ROMA 2 DICH

Allegri: "Dybala? Tecnica straordinaria e grande intelligenza, coppia perfetta con Malen"

00:55
13 DICH ALLEGRI PRE ROMA 1 DICH

Allegri: "Dobbiamo rimanere concentrati sull'obiettivo Champions"

01:47
Il sabato della Serie A

Il sabato della Serie A

01:49
Juve-Napoli, la sfida

Juve-Napoli, le sfide nella sfida

01:37
Domani Juventus-Napoli

Juventus-Napoli: all'Allianz il big-match di giornata

01:13
Roma, Gasp si copre

Roma, scelte conservative per Gasp

02:05
Fullkrug si sente a casa

Milan, Fullkrug si sente a casa

02:15
Allegri e la Champions

Allegri ha un solo obiettivo: la Champions

01:59
MCH ST. PAULI-AMBURGO 0-0 MCH

Spettacolo soprattutto sugli spalti: senza gol il derby di Amburgo

01:41
DICH MOREO IN MIX POST INTER-PI 23/1 DICH

Moreo: "Il rigore ha svoltato la partita, poi abbiamo mollato"

02:38
DICH PIO ESPOSITO IN MIX POST INTER-PISA 23/1 DICH

Pio Esposito: "E' stato fondamentale reagire ai due gol"

01:06
DICH FULLKRUG 23/1 DICH

Fullkrug: "L'energia è positiva, mi sento a mio agio. Il Milan è speciale"

00:29
MCH COPPA DEL MONDO SILVIO CAZZANIGA 23/1 MCH

A Milano una targa per il creatore del trofeo della Coppa del Mondo

01:04
lego

Leggende e mattoncini: svelata la Coppa del Mondo LEGO con Materazzi e Cafu

01:34
Taveri: "Gasperini-Allegri, è sfida da record"

Taveri: "Gasperini-Allegri, è sfida da record"

I più visti di Napoli

DICH DA CONF CONTE POST COPENAGHEN-NAPOLI 20/1 DICH

Conte in conferenza: "Non ci sono attenuanti"

Chivu-Conte, amici mai: niente saluto e gelo in tv. Cos'è successo

Napoli, dal Verona arriva Giovane in prestito con obbligo. Lucca va al Nottingham, Lang al Galatasaray

Inter e Napoli, vincere l'ultima può non bastare: le combinazioni Champions

Napoli, altra grana: Neres rischia l'intervento alla caviglia e un lungo stop

Il Napoli ritrova Lukaku: in gol nell'amichevole con il Savoia con vista sulla Juventus

Calcio ora per ora
Vedi tutti
15:24
Juve, Conceiçao: "Champions un obiettivo, si lavora per lo scudetto"
14:30
Bonucci: "In Nazionale riaccesa una fiammella, sono grato a Gattuso"
13:25
Atalanta: il cordoglio per la morte di Cella, nerazzurro per due stagioni
12:21
Simeone non recupera, il Toro a Como senza 11 giocatori
11:44
L'Inter piange Canuti: "Orgoglio nerazzurro, dedizione e spirito di sacrificio"