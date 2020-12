Juve-Napoli si rigioca: esultanza azzurra nello spogliatoio, indifferenza bianconera

Juventus-Napoli andrà rigiocata. Niente 3-0 a tavolino per i bianconeri e via il -1 in classifica per gli azzurri. Immediate e opposte le reazioni all'esito del ricorso del club partenopeo al Collegio di Garanzia dello Sport; i giocatori del Napoli lo hanno appreso direttamente allo stadio Maradona poco dopo l'allenamento agli ordini di Gattuso, facendo scattare un'esultanza di gruppo. Indifferenza generale invece dall'ambiente juventino.