Napoli, Juan Jesus solidarizza con Kean: "Vediamo come finisce stavolta..."

Il riferimento è naturalmente alla vicenda che la passata stagione aveva visto coinvolti lui e Francesco Acerbi: secondo Juan Jesus il difensore nerazzurro lo aveva insultato con un epiteto razzista durante Inter-Napoli del marzo 2024. Stando a quanto emerso dalle parole di chi era in campo Acerbi si era subito scusato, per poi negare di aver utilizzato quella parola. Spalletti lo aveva escluso dalle amichevoli della Nazionale in attesa di chiarimenti e alla fine il Giudice Sportivo lo aveva assolto per mancanza di prove, scatenando l'ira del Napoli e dello stesso Juan Jesus.