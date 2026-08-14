Dovbyk: "Al Bologna vedrete la mia versione migliore, l'esperienza alla Roma..."

In un'intervista concessa a La Repubblica, Artem Dovbyk ha parlato della sua nuova avventura con la maglia del Bologna: "In Italia non avete ancora visto la mia miglior versione, ma spero e credo che qui riuscirò a mostrarla, ora sento di poter tornare a divertirmi col calcio. Sto ritrovando quell'emozione, mi sento importante per il club". L'esperienza alla Roma, invece, la commenta così: "Finito il ritiro la Roma mi ha detto di andare altrove per cercare minuti. Sono stato molto vicino al Milan, ma mancavano tre giorni alla fine del mercato e non ci fu tempo. Ho iniziato la stagione giocando poco e mi hanno fatto capire che sarei stato l'attaccante di riserva. Mi stavo preparando per un'annata lunga da protagonista, ed è stato difficile capire che non sarebbe stato così. Giocavo sempre meno e non mi divertivo più, poi mi sono infortunato. È capitato di tutto e ora voglio solo giocare e godermi il campo".