Milan, anche Gabbia out con lo United: non convocato

Il Milan parte per Breslavia per l'amichevole di domani contro lo United senza Fikayo Tomori, David Odogu, Youssouf Fofana e Christopher Nkunku, tutti epurati da Ruben Amorim. Oltre a loro non sono stati convocati nemmeno Rafael Leao, che è alle prese con un affaticamento muscolare, e Matteo Gabbia, il quale non sarà a disposizione a causa di una leggera botta alla caviglia. Il problema del difensore non dovrebbe essere nulla di grave e dovrebbe smaltirlo già nei prossimi giorni. Presente invece il rientrante Mario Gila. Senza Maignan e Gabbia, contro i Red Devils la fascia da capitano sarà sul braccio di Luka Modric.