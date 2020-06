Insigne, il regalo della moglie per i 29 anni: una Lamborghini da 200.000 euro

Giovedì Lorenzo Insigne ha compiuto 29 anni e ha ricevuto un super regalo dalla moglie Jenny: una Lamborghini Huracan EVO dal valore di oltre 200.000 euro. Il bolide da oltre 600 cavalli per 325 km/h e uno 0-100 km/h in soldi 2,9 secondi è stato recapitato a Posillipo, direttamente sotto casa del capitano del Napoli, con un enorme fiocco rosso, come testimonia la foto di NapoliMagazine.com.