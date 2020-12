Insigne evita una doccia gelata al Napoli: col Torino è 1-1

NAPOLI-TORINO 1-1

Una magia di Lorenzo Insigne evita la quinta sconfitta stagionale in campionato al Napoli. Allo stadio "Maradona" il Torino riesce a imporre l'1-1 ai campani dopo aver accarezzato a lungo l'impresa. Poi al 92' ecco il gol del capitano, che si fa perdonare l'espulsione di Milano. Fino a quel momento i granata avevano ben controllato la squadra di Gattuso, andando in vantaggio con una gran rete di Izzo all'11' del secondo tempo.





















































































LA PARTITA

Ci vuole un super gol di Insigne in pieno recupero per evitare al Napoli la terza sconfitta consecutiva. Il Torino, andato in vantaggio all'inizio della ripresa con Izzo, si mangia le mani per aver fallito il successo dopo aver condotto la partita con intelligenza tattica e con concentrazione e generosità sul piano atletico. Il Napoli è la stessa squadra svogliata, disattenta, senza forza fisica e senza idee vista contro la Lazio domenica scorsa. Evidentemente a nulla deve essere servito il ritiro anticipato voluto da Gattuso, né tantomeno le strigliate dell'allenatore. Il Torino copre con applicazione tutte le zone del campo e soprattutto sulle fasce laterali non consente al Napoli di trovare gli spazi necessari per produrre azioni pericolose in profondità.

La superiorità numerica a centrocampo si fa sentire perche' Singo e Rodriguez sui due lati, stazionano prevalentemente sulla linea mediana del terreno di gioco e chiudono in una morsa serrata, assieme a Izzo e Bremer, Insigne e Politano. L'aggressività dei granata, alla quale gli azzurri contrappongono solo il gioco molle e svagato delle ultime settimane, fa il resto. Nel primo tempo è proprio il Torino a rendersi pericoloso, soprattutto quando Izzo ritarda di una frazione di secondo e non riesce a deviare nella porta vuota di testa un traversone proveniente da sinistra. Il Napoli di contro riesce a procurarsi solo due conclusioni dalla distanza di Zielinski, una delle quali termina a lato e l'altra viene neutralizzata senza problemi da Sirigu.

Nella ripresa i granata trovano il gol del vantaggio con Izzo che batte con un diagonale Meret, dopo aver agganciato un traversone di Verdi, deviato di testa da Di Lorenzo. La risposta del Napoli e' fiacca e si esaurisce con un colpo di testa di Zielinski da distanza ravvicinata, bloccato da Sirigu. Il Napoli e' fiacco e molle e a nulla sembrano servire i cambi di Gattuso che manda in campo anche Llorente al suo debutto in campionato. Al 47', pero', Insigne sfrutta un passaggio di Zielinski per spedire in porta il pallone con un tiro al volo preciso e potente. Un salvataggio in extremis che pero' non cancella la prestazione della squadra di Gattuso, sempre piu' in crisi di idee, di gioco e di condizione fisica.

IL TABELLINO

NAPOLI-TORINO 1-1

Napoli (4-2-3-1): Meret 6, Di Lorenzo 5,5, Manolas 6, Maksiovic 5,5, Hysaj 5,5 (26' st Mario Rui 6), Demme 5,5 (29' pt Elmas 5,5), Bakayoko 5,5 (26' st Ruiz 5,5), Politano 5 (17' st Lozano 6), Zielinski 6,5, Insigne 7, Petagna 5 (26' st Llorente 6). A disp.: Ospina, Contini, Malcuit, Rrahmani, Ghoulam, Lobotka. All.: Gattuso.

Torino (3-5-2): Sirigu 6, Izzo 6,5, Buongiorno 6, Bremer 6,5, Singo 6,5, Lukic 6 (43' st Meite' sv), Rincon 6,5, Linetty 6 (48' st Segre sv), Rodriguez 6 (43' st Vojvoda sv), Verdi 6, Belotti 6,5 (43' st Zaza sv). A disp.: Milinkovic-Savic, Rosati, Calesia, Edera, Gojak, N'Koulou, Vianni All.: Giampaolo.

Arbitro: Valeri

Marcatori: 11' st Izzo (T), 47' st Insigne (N)

Ammoniti: Izzo, Buongiorno (T), Bakayoko, Linetty, Elmas, Di Lorenzo (N)

LE STATISTICHE DI OPTA

• Il Torino ha perso 23 punti da situazione di vantaggio, almeno sette più di ogni altra squadra nei top-5 campionati europei 2020/21.

• Lorenzo Insigne ha agganciato Gonzalo Higuain e Altafini (71 gol) all’8° posto della classifica dei migliori marcatori del Napoli in Serie A.

• Napoli e Torino hanno pareggiato quattro delle ultime sei sfide in Serie A – due vittorie partenopee completano il parziale.

• Quello di Insigne (91:41) è il gol più tardivo del Napoli in Serie A da quello di Matteo Politano (91:53) lo scorso agosto, in casa, contro la Lazio.

• E’ solo la seconda volta che il Torino è rimasto imbattuto in due gare di fila in Serie A con Marco Giampaolo alla guida.

• Quello di stasera è solo il secondo pareggio casalingo del Napoli nel 2020 in Serie A, dopo quello dello scorso luglio contro il Milan (2-2).

• Il Napoli ha segnato il suo 100° gol in casa contro il Torino in Serie A (incluse le partite perse a tavolino).

• Armando Izzo ha segnato due gol contro il Napoli in Serie A, contro nessuna squadra ha fatto meglio nella competizione.

• Fernando Llorente non giocava una partita di Serie A dallo scorso 26 gennaio, in Napoli-Juventus 2-1.

• Eljif Elmas ha disputato la sua 50ª gara con il Napoli in tutte le competizioni.