Insigne, ecco le cifre dell'offerta di Toronto FC

L'offerta economica del Toronto FC per Lorenzo Insigne è davvero di quelle che fanno gola. Soprattutto in un periodo in cui le società giocano al ribasso per quanto riguarda i rinnovi dei contratti. E così non stupisce che il capitano del Napoli stia davvero prendendo in considerazione di trasferirsi in Mls. Ad attenderlo, infatti, c'è un contratto quinquennale che, come saputo da Sportmediaset, prevede uno stipendio da 11,5 milioni di dollari Usa a stagione. Che, al netto delle tasse canadesi, sono 6/6,5 milioni. Tradotto in euro: 5,7 milioni all'anno.