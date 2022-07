Il West Ham non molla per Zielinski e il Napoli sonda la pista Lo Celso

NAPOLI

Il centrocampista di proprietà del Tottenham è inseguito da varie squadre e rappresenta un obiettivo anche per Villarreal e Fiorentina

Questione centrocampo: tutto gira intorno a Zielinski. L'interesse del West Ham per il polacco cresce ogni giorno di più e il Napoli inizia a tentennare. La volontà del giocatore sembrerebbe quella di restare in maglia azzurra: non lo entusiasma l'idea di partire e di rinunciare alla Champions League, ma dall'Inghilterra sono disposti a offrirgli circa 5 milioni netti a stagione, ingaggio che supera quello attuale. Anche il Napoli non è convinto a lasciar andare il giocatore, dopo le partenze di Koulibaly, Insigne, Mertens e Ospina perderebbe un'altra pedina importante della rosa, ma dopo l’iniziale offerta da 25 milioni più bonus, gli Hammers si sono spinti fino a 36 milioni, vicinissimi ai 40 che chiede De Laurentiis. La società vacilla e il ds Giuntoli si sta guardando intorno. Oltre a Barak del Verona, spunta il nome di Giovani Lo Celso del Tottenham: argentino, classe 1996 e con una valutazione tra i 20 e i 22 milioni.

Ieri Zielinski è partito dalla panchina nell'amichevole tra il Napoli e l'Adana, ma non va considerato un indizio di mercato. Spalletti, infatti, non può rinunciare così facilmente a uno come il polacco per il reparto centrale. Il sistema di gioco che il tecnico ha deciso di sperimentare quest'estate, leggermente diverso da quello della scorsa stagione, sembrerebbe essere costruito su misura per Piotr. Se dovesse lasciare, direzione Londra, il Napoli potrebbe tornare al vecchio 4-2-3-1 virando anche le scelte di mercato. Il profilo giusto potrebbe essere quello di un incursore come Barak, nome finito sul tavolo delle trattative con il Verona in occasione dell'affare Simeone.