Calcio

Retroscena De Laurentiis: "Avevo pensato a una squadra negli Usa"

19 Ott 2025 - 11:24

Aurelio de Laurentiis, presidente del Napoli, ha parlato alla serata della fondazione Niaf a Washington: "Quindici anni fa ho provato a investire in una squadra negli Stati Uniti, pensando addirittura a tre progetti: uno a Las Vegas, uno a Detroit e uno a Philadelphia. Mi sono reso conto, però, che la vera competizione, simile a quella europea o sudamericana, era nelle leghe minori. Nella massima serie, senza retrocessioni e con l’obbligo di cedere giocatori ad altre squadre, serviva un investimento iniziale troppo alto, circa 300 milioni di dollari. Un sistema ben pensato per chi lo ha creato, ma poco conveniente per chi voleva partecipare".

Sul calcio europeo, De Laurentiis ha una visione netta e propone una rivoluzione: "È tempo di ripensare le regole del gioco e il formato del campionato italiano. Dobbiamo guardare avanti, senza timore di innovare".

01:41
Pioli sfida il suo Milan

01:04
MCH PSV GO AE MCH

00:45
DICH SARRI PRE ATALANTA 18/10 DICH

00:54
DICH JURIC PRE LAZIO 18/10 DICH

01:08
DICH ITALIANO OK OK 18/10 DICH

01:12
DICH CUESTA PRE GENOA 18/10 DICH

02:03
DICH TUDOR PRE COMO 18/10 DICH EDL OK

01:21
Salvezza, che pomeriggio

01:37
Il nuovo San Siro

01:51
Conte l'anti-Torino

02:19
Oggi Torino Napoli

01:44
Leao, tabù San Siro

01:55
Made in Argentina

02:40
Stasera Roma-Inter

01:32
Domani Como-Juventus

01:41
Pioli sfida il suo Milan

Calcio ora per ora
12:21
Fsgc: inserite le 'quote rosa' nella Federazione Calcio San Marino
12:17
Como: Ramon ko nel riscaldamento, gioca Diego Carlos
11:24
Retroscena De Laurentiis: "Avevo pensato a una squadra negli Usa"
10:38
Champions: arbitro svedese per l'Inter contro l'Union Saint Gilloise, il tedesco Siebert per il Napoli
10:00
Marotta: "Cristiano Ronaldo analizzava anche le bottiglie d'acqua"