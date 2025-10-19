Champions: arbitro svedese per l'Inter contro l'Union Saint Gilloise, il tedesco Siebert per il Napoli

Sarà lo svedese Glenn Nyberg a dirigere Union Saint Gilloise-Inter, valida per la terza giornata di Champions League e in programma martedì alle 21 all'Anderlecht Stadium di Bruxelles. Assistenti i connazionali Mahbod Beigi e Andreas Söderkvist, quarto uomo Adam Ladebäck. Al Var lo spagnolo Guillermo Cuadra Fernandez, Avar il connazionale Javier Iglesias Villanueva. Arbitro tedesco per il Napoli, impegnato sempre martedì sera a Eindhoven contro il Psv: Daniel Siebert. Assistenti Jan Seidel e Rafael Foltyn, quarto uomo Daniel Schlager. Avar Christian Dingert, Avar Bastian Dankert.