Scott McTominay e Kevin De Bruyne possono coesistere: Antonio Conte escogita una soluzione per il Napoli

Scott McTominay e Kevin De Bruyne, dove li metto? È il dilemma che da qualche tempo affligge Antonio Conte, costretto a fare delle scelte per far convivere i due campioni provenienti dalla Premier League. Sembra un dubbio alquanto strano per un allenatore che si ritrova ad avere in squadre due talenti di spessore internazionale, eppure il tecnico salentino ha visto nelle prime partite di campionato un calo nelle prestazioni dello scozzese.