Il Napoli ritrova un super Kvaratskhelia e rifila un netto 4-0 all’Egnatia  

AMICHEVOLE

La squadra di Conte trionfa contro la formazione albanese: il georgiano sblocca la partita, poi Politano, Simeone e Ngonge

© twitter Continua il lavoro delle squadre di Serie A in questo precampionato: il Napoli di Conte fa tre su tre e trionfa 4-0 anche contro l’Egnatia, squadra del massimo campionato albanese. A Castel di Sangro si rivede Kvaratskhelia, che sblocca la gara al 22’. In rete tra le file dei partenopei anche Politano (30’), Simeone (52’) e Ngonge (70’). Nuovi test e nuovi esperimenti con più organico a disposizione per l’ex tecnico di Juve e Inter.

Ancora una vittoria larga e senza subire gol per il Napoli di Conte, che piega 4-0 l’Egnatia. Nel primo quarto d’ora gli azzurri cercano di fare la partita, senza però premere eccessivamente sull’acceleratore. Inizialmente è Lobotka a provarci da fuori area, ma con il passare dei minuti entra in ritmo anche Kvaratskhelia: è proprio uno scambio tra lo slovacco e il georgiano a portare la rete dell’1-0, al 22’ con il sinistro al volo del numero 77. Alla mezzora invece è il turno di Politano, che dopo esserci andato vicino qualche istante prima, firma il 2-0 su assist di Di Lorenzo. Anche Cheddira cerca spesso la conclusione a rete per il tris, ma la prima frazione di gioco si conclude con il Napoli avanti di due reti. In avvio di secondo tempo Conte rivoluziona gli undici in campo, ma il risultato è sempre positivo: al 52’ Simeone insacca l’assist di Zerbin per il 3-0. L’esterno offensivo azzurro si mette in mostra molto bene nella ripresa, fornendo il suo secondo assist di giornata a Ngonge per il poker al 70’. Nel finale i ritmi calano, ma i campani restano attenti e lucidi senza lasciarsi andare a disattenzioni, mantenendo per la terza volta consecutiva la porta inviolata in questo precampionato.