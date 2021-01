Il Napoli ritrova il sorriso e la gamba in Coppa Italia

NAPOLI

SAVERIO GRIMALDI

La differenza è in Coppa Italia. Il Napoli, ora, è così. Avanti appunto nella coppa nazionale e a fatica in campionato. Qui le critiche ci sono e ci saranno per l'atteggiamento che la squadra di Gattuso ha mostrato. Ieri la vittoria contro lo Spezia e l'accesso alla semifinale è un segno di una piccola e timida ripresa (i gol subiti nella ripresa devo però far riflettere). Forse non basterà pure il campionato, ma, quantomeno, per Ringhio c'è un momento per respirare, mollando le ferici critiche degli ultimi tempi. Gli azzurri, vincitori lo scorso anno della competizione sanno che per bissare il titolo ci sarà da sudare parecchio e già dalla prossima gara, mercoledì prossimo contro l'Atalanta di Gasperini. Napoli ultimo semifinalista di Coppa Italia





































































































Il Napoli, dunque, in semifinale di Coppa Italia per due stagioni di fila per la prima volta dal biennio 2013/14 - 2014/15 e segnando almeno quattro gol in cinque partite casalinghe in questa stagione, almeno due volte in più di qualsiasi altra squadra di Serie A, contando tutte le competizioni.

Sicuramente Gattuso ha un uomo fondamentale in Lozano, per lui numeri fantastici. Ha partecipato a cinque gol nelle ultime cinque presenze con la maglia azzurra (quattro reti e un assist), dopo aver segnato una sola rete nelle precedenti sei. Il messicano ha segnato 12 reti in 27 partite con il Napoli in tutte le competizioni 2020/21: più del doppio di quelle realizzate nell’intera scorsa stagione: cinque, ma con sette presenze in più.

In questa fase manca l'apporto di Mertens che per tanto tempo è stato il faro della squadra. E' un momento un po' così per il folletto belga. Anche perché l'intesa con Osimhen non funziona per niente.

Ora, dopo le uscite di Milik e Llorente ci vorrà qualcosa sul mercato per continuare a lottare su più fronti. De Laurentiis lo sa come lo sa Giuntoli. Gattuso attende un segnale, mancano pochi giorni.

