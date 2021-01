Coppa Italia: Napoli-Spezia 4-2, azzurri sono ultima semifinalista

COPPA ITALIA

di

ANDREA GHISLANDI

Il Napoli è l'ultima semifinalista di Coppa Italia. Al San Paolo gli azzurri hanno travolto 4-2 lo Spezia, vendicando la clamorosa sconfitta in campionato del 6 gennaio. Primo tempo senza storia e pratica chiusa in 40': Koulibaly di tacco rompe l'equilibrio al 5', Lozano raddoppia al 20', Politano cala il tris al 30', poi il poker di Elmas. Gyasi (70') e Acampora (73') rendono meno amaro il passivo. In semifinale c'è l'Atalanta (3-10 febbraio). Napoli ultimo semifinalista di Coppa Italia





































































































LA PARTITA

Basta un primo tempo praticamente perfetto al Napoli, che in un colpo solo vendica la clamorosa sconfitta in campionato al San Paolo del 6 gennaio e si qualifica per le semifinali. Una grande prova di squadra a riprova dell'attaccamento a mister Gattuso, finito sulla graticola dopo i recenti deludenti risultati. Tutto troppo facile contro uno Spezia che, lontano parente della squadra che solo settimana scorsa aveva fatto fuori la Roma, regala i primi 45' e solo nella ripresa tira fuori l'orgoglio e rende più accettabile il passivo. Il Napoli, a cui Gattuso ha spesso contestato la mancanza di veleno, è cinico come mai prima, soprattutto se analizziamo i numeri della sfida di campionato, quando con 29 tiri fece solo un gol.

Al primo affondo i padroni di casa passano: il tiro di Zielinski è deviato da Ricci e prende una strana parobola che sbatte contro la traversa e torna in campo, Hysaj serve Koulibaly che di tacco non sbaglia da pochi passi (5'). L'unico sussulto dei liguri all'8', quando Estevez colpisce male contrato da Manolas e conclude fuori da pochi passi. A questo punto comincia il lungo monologo del Napoli e comincia il tiro al bersaglio al povero Krapikas, bravo a salvarsi su Mario Rui, ma impotente sulla botta di Lozano scattato sul filo del fuorigioco (20'), sul delizioso tocco di Politano (30') e su Elmas 10 minuti dopo, che non sbaglia a tu per tu col portiere lituano dopo una fantastica azione di Insigne.

Italiano corre ai ripari ed effettua un triplo cambio: fuori Galabinov, Estevez e Dell'Orco e dentro Agudelo, Leo Sena e Bastoni. Gattuso fa rifiatare Lozano e regala minuti a Mertens. Politano spaventa ancora Krapikas dopo pochi secondi e il Napoli lentamente esce dalla partita. Con il passare dei minuti gli spezzini prendono coraggio, anche perché i padroni di casa non si affacciano più dalle parti di Krapikas. A 20' dalla fine c'è spazio anche per Osimhen: gli fa posto Elmas e il Gattuso torna al 4-2-3-1. Forse solo per casualità, lo Spezia nel giro di 3' dal 70' al 73' trova due gol, prima con Gyasi e poi con Acampora. Koulibaly e compagni sbandano e riaffiorano vecchi fantasmi. Il palo di Demme (conclusione deviata da Krapikas) è l'ultimo sussulto di una gara che ha visto un Napoli dai due volti, brillante nel primo tempo e inesistente nella ripresa. Per difendere il trofeo e battere l'Atalanta serve di certo molto di più.

LE PAGELLE

Lozano 7 - Gattuso lo schiera da 9 e lui con la sua velocità mette in crisi la retroguardia spezzina. Bello e prezioso il gol del 2-0, rimane negli spogliatoi e la squadra ne risente. In questo momento è il più in forma tra gli attaccanti.

Insigne 6,5 - Il gol numero 100 in maglia azzurra non arriva ancora, ma gioca un primo tempo da favola impreziosito dall'assist super a Elmas.

Mertens 5 - Gattuso lo inserisce a inizio ripresa per dargli minuti e fargli ritrovare la condizione. Purtroppo per lui il Napoli smette di giocare e il belga non la vede mai.

Acampora 6,5 - Fatica come tutta la squadra nel primo tempo, cresce di livello nella ripresa e si toglie la soddisfazione di segnare il 2-4 che crea apprensioni al Napoli. Suo anche l'assist per Gyasi.

Krapikas 5,5 - Prende 4 gol e sul primo è tradito dalla traiettoria del pallone deviato da Ricci. Poteva fare qualcosa in più, ma evita un passivo più pesante con le parate su Politano e Demme.

Dell'Orco 4 - Va a fondo come tutta la difesa dello Spezia nel primo tempo. Dalla sua parte, i padroni di casa vengono giù con troppa facilità. Non rientra nella ripresa.

IL TABELLINO

NAPOLI-SPEZIA 4-2

Napoli (4-3-3): Ospina 6; Hysaj 6, Manolas 6, Koulibaly 6, Mario Rui 6; Elmas 6,5 (24' st Osimhen 5), Demme 6, Zielinski 6,5 (24' st Lobotka 6); Politano 6,5 (43' st Di Lorenzo sv), Lozano 7 (1' st Mertens 5 - 43' st Bakayoko sv), Insigne 6,5. A disp.: Meret, Contini, Ghoulam, Maksimovic, Rrahmani, Petagna, Cioffi. All.: Gattuso 6,5

Spezia (4-3-3): Krapikas 5,5; Vignali 5 (29' st Ramos 6), Ismajli 5, Terzi 5, Dell’Orco 4 (1' st Bastoni 6); Estevez 5 (1' st Leo Sena 6), Ricci 5,5, Acampora 6,5; Verde 5,5, Galabinov 4,5 (1' st Agudelo 6), Gyasi 6 (29' st Farias 6). A disp.: Zoet, Rafael, Marchizza, Agoume, Chabot, Maggiore, Erlic. All.: Italiano 5,5

Arbitro: Fourneau

Marcatori: 5' Koulibaly (N), 20' Lozano (N), 30' Politano (N), 40' Elmas (N), 25' st Gyasi (S), 28' st Acampora (S)

Ammoniti: Lozano (N), Mario Rui (N)

Espulsi: -

Note: -

LE STATISTICHE

Il Napoli accede alla semifinale di Coppa Italia per due stagioni di fila per la prima volta dal biennio 2013/14 - 2014/15.

Il Napoli ha segnato almeno quattro gol in cinque partite casalinghe in questa stagione, almeno due volte in più di qualsiasi altra squadra di Serie A, contando tutte le competizioni.

Sei volte una squadra di Serie A in questa stagione ha realizzato almeno quattro reti nel primo tempo: in tre di queste occasioni è stato il Napoli (Atalanta, Inter e Roma le altre).

In questa stagione quattro volte una squadra di Serie A ha avuto otto giocatori con almeno una partecipazione attiva tra gol e assist: tre volte il Napoli, una la Roma.

Hirving Lozano ha partecipato a cinque gol nelle ultime cinque presenze con il Napoli (quattro reti e un assist), dopo aver segnato una sola rete nelle precedenti sei.

Hirving Lozano ha segnato 12 reti in 27 partite con il Napoli in tutte le competizioni 2020/21: più del doppio di quelle realizzate nell’intera scorsa stagione: cinque, ma con sette presenze in più.

Kalidou Koulibaly ha segnato oggi il suo primo gol stagionale, diventando il 13° marcatore del Napoli nel 2020/21.

Kalidou Koulibaly non trovava il gol con il Napoli da aprile 2019, quando realizzò una doppietta contro il Chievo – quella di oggi è stata la sua prima rete in Coppa Italia.

Presenza da titolare numero 100 per Mário Rui con la maglia del Napoli in tutte le competizioni.