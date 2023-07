Il Napoli passeggia contro l’Hatayspor, Osimhen e Simeone firmano il 4-0

AMICHEVOLI

Doppiette dei due attaccanti per i campioni d’Italia nella sgambata a Castel di Sangro con i turchi

Vittoria netta in amichevole per il Napoli campione d’Italia. La squadra di Garcia travolge l’Hatayspor per 4-0, nella cornice di Castel di Sangro. Dopo il primo quarto d’ora di rodaggio è il solito Victor Osimhen ad aprire le marcature, indirizzando la gara con la sua doppietta personale nel primo tempo (23’ e 27’). Nella ripresa il tecnico francese cambia tutti gli undici, con Simeone che trova un’altra doppietta in pochi minuti (65’ e 70’).

È un Napoli in formato Campione d’Italia quello visto a Castel di Sangro: l’Hatayspor cade 4-0 sotto i colpi di Osimhen e Simeone. Nei primi quindici minuti la squadra di Garcia gestisce bene il pallone, senza però trovare immediatamente la via del gol. I partenopei sono poco precisi in attacco, ma al 22’ ci pensa il solito Osimhen a violare la porta avversaria. Dopo quattro minuti, l’attaccante nigeriano ex Lille trova anche il raddoppio, con i campani che fraseggiano più facilmente in avanti. Si rientra negli spogliatoi con gli azzurri avanti 2-0. Dopo l’intervallo classico valzer di cambi per Garcia, che sostituisce l’intera formazione titolare.

Una volta terminato lo show di Osimhen, inizia quello di Giovanni Simeone: il Cholito spinge in rete il 3-0 al 65’, ed eguaglia Osimhen cinque minuti dopo, con il 4-0 al 70’. Finisce con una netta vittoria per i partenopei, con altri 45’ nelle gambe dei titolarissimi. La prossima sfida in programma per il Napoli è quella contro il Girona, sempre a Castel di Sangro, mercoledì 2 agosto 2023.