Napoli, De Laurentiis: "Quel 4-0 con il Milan mi è rimasto non posso dire dove..."

© ipp

"La Champions è questione di fortuna! E quel 4-0 di Napoli-Milan mi è rimasto non qui, mi è rimasto chissà dove...". Così il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis in occasione della cerimonia, avvenuta nel ritiro di Castel di Sangro alla presenza del sindaco Angelo Caruso e del presidente della Regione Abruzzo Marco Marsiglio, della consegna del francobollo dedicato alla vittoria dello scudetto da parte degli azzurri. "È per me fonte di orgoglio celebrare la vittoria dello Scudetto tramite l’annullo di un francobollo a noi dedicato", ha scritto il numero uno del Napoli sui social. E sull'entusiasmo dei tifosi intorno al nuovo Napoli di Rudi Garcia: "Se in Trentino sono venuti in 80 mila, qui speriamo che vengano in 150 mila".