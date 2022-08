Fiorentina-Napoli, identificati i tifosi protagonisti dello scontro con Spalletti: in arrivo daspo di due anni

Nelle ore successive al pareggio del Franchi tra Fiorentina e Napoli, la Digos ha raccolto i cocci di un episodio deplorevole: a fine partita, Luciano Spalletti si è avvicinato agli spalti viola ritrovandosi nel bel mezzo di un animato battibecco con un tifoso della Fiorentina. Quest'ultimo, poco prima di venire separato, ha cercato di colpire Spalletti con uno schiaffo. Ebbene, come riferisce La Nazione, la Digos ha esaminato le telecamere di sorveglianza interne al Franchi ed è risalita all’identità del tifoso. Per lui e per un altro spettatore, reo di aver lanciato una bottiglietta d'acqua addosso al tecnico toscano, si parla già di un daspo di due anni.