Europa League, Spalletti: "Non dobbiamo essere presuntuosi"

VERSO NAPOLI-SPARTAK MOSCA

"Questa competizione per noi è importante. Farò dei cambi nella formazione, abbiamo una rosa di tutto rispetto" Insigne: "Rinnovo? Sono tranquillo, penso a giocare"

In Italia il suo Napoli guarda tutti dall'alto in basso, ma Luciano Spalletti non vuole distrazioni in vista della sfida di Europa League contro lo Spartak Mosca. "Non dobbiamo essere presuntuosi, scenderemo in campo per vincere una partita difficile. E' un girone con ottime squadre, questa competizione per noi è importante. Farò dei cambi nella formazione, abbiamo una rosa di tutto rispetto", ha detto l'allenatore azzurro.

"La squadra ha una discreta mentalità, ma le insidie della gara è che lo Spartak ha perso la prima in casa immeritatamente e per loro questa partita serve per restare dentro a questa competizione. In Russia poi tengono moltissimo al confronto europeo, quindi sono abituati a lottare in maniera forte", ha aggiunto.

E ancora: "Ora dobbiamo dare continuità al gioco e migliorare ogni gara. Io sto bene se finisce la partita e abbiamo vinto, sono un po' contadino e quindi non sogno a lunga scadenza, penso a cosa posso raccogliere domani".

Sul gruppo unito che si sta creando: "Se attaccano Napoli e i miei calciatori divento fastidioso, la critica costruttiva ci può stare quando non è mirata a far male. Le chiacchiere su di me vanno bene perché trovo sempre degli spunti interessanti".

Ma cosa c'è da migliorare? "Se pensiamo al match col Cagliar penso che le cinque sostituzioni hanno allungato la vita alla partita e per essere al sicuro oggi devi fare 3 gol, prima con due di vantaggio era difficile subire una rimonta, ora non sei al sicuro. Con il Cagliari ci sono capitate diverse occasioni che dovevamo sfruttare, ne abbiamo parlato".

INSIGNE: "RINNOVO? PENSO SOLO AL BENE DEL NAPOLI"

Anche Lorenzo Insigne non vuole sottovalutare i russi. "Abbiamo studiato bene lo Spartak, non sarà una partita facile. Finora abbiamo fatto grandi partite, ma per vincere serve una squadra, non solo i singoli. La strada è ancora molto lunga, rimaniamo concentrati e con i piedi per terra", ha ribadito il capitano.

Sul suo rinnovo che ancora non arriva: "Ho ancora un anno di contratto, io sono tranquillo e penso solo a giocare, per le altre questioni ci sono la società e il mio agente. Devo stare sereno. Ho sempre messo davanti il bene del Napoli e sarà sempre così. Io mi impegno tutti i giorni e cerco di esprimermi al 100% in campo".