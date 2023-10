Napoli, Edo De Laurentiis cita Spalletti: "Uomini forti, destini forti"

In un momento di difficoltà ci si aggrappa a tutto, anche al passato (se è di quelli vincenti) per caricare la squadra: è quello che è successo nel tunnel degli spogliatoi dello stadio Maradona, qualche istante prima che Napoli e Fiorentina tornassero in campo per la ripresa. Col risultato ancora sull'1-1, Edo De Laurentiis, figlio di Aurelio e vicepresidente azzurro, ha aspettato che tutti i giocatori si riunissero dietro l'arbitro La Penna per urlare: "Uomini forti, destini forti". E una seconda volta: "Uomini forti, destini forti".