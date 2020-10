Diego Maradona JR a Tiki Taka: "Napoli non partito per Torino per l'ASL, non una furbata"

TIKI TAKA

Diego Maradona junior difende il Napoli sulla vicenda della mancata partita con la Juventus: "Nessuno ha capito che il Napoli non è partito per una decisione dell’ASL e non per qualche furbata". Intervenuto ieri a Tiki Taka, il figlio del Pibe de Oro si era detto fiducioso sulla possibile prestazione degli azzurri allo Stadium: "Il Napoli quest’anno sarebbe andato a Torino quasi da favorito. Sicuramente stava giocando meglio, esprimeva un calcio migliore ed era più in palla rispetto alla Juve".

Maradona jr poco diplomatico sulla rivalità coi bianconeri: “Generalmente sono molto sportivo ma quando si parla di Juventus lo sono molto poco. Sentivo prima del trasferimento di Chiesa alla Juventus e sul fatto che alla lunga tutti i giocatori cedono e vanno a Torino. Devo correggervi, il più forte del mondo non ha ceduto alla Juventus, grazie a Dio”. E quindi si passa proprio a Maradona: "Oggi è contento e felice, ha vicino a lui tutti i suoi figli. Spero di continuare a vederlo così perché è stato il cacio e nessuno potrà mai togliere a noi tifosi napoletani quello che lui ci ha dato. Saremo per sempre grati a quell’uomo così meraviglioso"

Su cosa non gli piace della Juventus, dichiara: “Avrei bisogno di una notte intera per elencare tutto. Posso solamente dire che mi piace vivere la mia vita in azzurro e non in bianco e nero”. Su chi avrebbe tifato nella semifinale tra Italia e Argentina ai mondiali del ‘90, dichiara: “Avevo quattro anni ed ero troppo piccolo per tifare ma sicuramente avrei tifato per mio papà”.

Sul fatto se sia più forte Maradona o Cristiano Ronaldo, dichiara: “Non paragono i terrestri con gli extraterrestri. Di Ronaldo me ne ricordo uno più forte che era brasiliano”.